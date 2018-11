Robeco ziet glas halfvol in opkomende markten

Na de opluchtingsrally op woensdag volgend op de verkiezingsuitslag zitten de Amerikaanse beursgraadmeters weer dicht tegen hun recordstanden aan. „Dankzij de economische en politieke stabiliteit gaven veel beleggers in de afgelopen paar jaar de voorkeur aan de VS. Ze prijzen nu bijna geen risico’s in”, meldt portefeuillemanager Jeroen Blokland.

Voor Robeco is dit reden zijn nog altijd relatief grote positie in de VS af te bouwen ten gunste van Europa en opkomende markten. „Na lange tijd negatief geweest te zijn, hebben we de weging van opkomende markten in de beleggingsportefeuilles recent al op naar neutraal opgeschroefd. Mede vanwege de neergang van hun valuta’s, komen hun economieën meer in balans. Bovendien zijn de aandelenbeurzen na de stevige dalingen dit jaar relatief goedkoop geworden”, aldus Blokland.

Gaandeweg volgend jaar wil Robeco zijn positie in opkomende markten verder uitbreiden, allereerst vanwege de verwachting dat het groeiverschil met ontwikkelde markten zal toenemen. Blokland: „Dit hangt enerzijds samen met het economische herstel in onder meer Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika. Anderzijds zal de groei in ontwikkelde markten richting het langjarig gemiddelde terugvallen.”

Ook denkt Blokland dat de dollar in de loop van 2019 aan kracht gaat inboeten. „Op een gegeven moment gaan beleggers namelijk inspelen op het einde van de renteverhogingen in de VS. Een minder sterke dollar is vanwege hun dollarschulden goed voor opkomende markten.”

Over de handelsoorlog met de VS maakt men zich bij Robeco weinig zorgen. „Ik verwacht dat er een oplossing komt, omdat de hogere importtarieven de VS pijn doen in de vorm van hogere kosten voor bedrijven, die deze weer aan hun klanten moeten doorberekenen”, laat Azië-specialist Arnout van Rijn weten.

Maar ook als een akkoord uitblijft en de VS importheffingen gaat invoeren op Chinese producten die tot dusverre niet getroffen werden, zijn de gevolgen volgens hem te overzien. „De meeste beursgenoteerde bedrijven zijn niet erg gericht op de export en merken er dus weinig van als deze afneemt. Wel zijn er indirecte effecten, omdat exportbedrijven personeel zullen ontslaan waardoor de bestedingen onder druk komen.”