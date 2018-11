’Groei VS zal afremmen door nieuwe rente-ingrepen Fed’

Ⓒ ANP XTRA

Hoewel de Amerikaanse economie in de voorbije kwartalen nog op volle toeren heeft gedraaid, zal de groeimotor in de VS volgend jaar snelheid verminderen door het agressieve rentebeleid van de Federal Reserve (Fed), zo stellen Libby Cantrill en Scott Mather van vermogensbeheerder Pimco.