Wall Street neemt gas terug na Fed-besluit

De Dow-Jonesindex eindigde een fractie hoger op 26.191 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent naar 2807 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,5 procent kwijt op 7530 punten.

De Federal Reserve hield zoals verwacht het belangrijkste rentetarief ongewijzigd in een bandbreedte tussen 2 en 2,5%.

Qualcomm

Chipbedrijf Qualcomm zakte meer dan 8 procent. De onderneming kwam met tegenvallende omzetverwachtingen voor het lopende kwartaal. Dat laatste heeft te maken met het verlies van orders van Apple (min 1,1 procent) door het patentconflict tussen beide bedrijven.

Ook Crocs, bekend van de plastic klompen, en L Brands, het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria's Secret, kwamen met cijfers. Zij sloten respectievelijk zo'n 27.7 en 6 procent hoger. Online reisbureau TripAdvisor won na resultaten meer dan 15,6 procent en farmaceut Perrigo verloor 16,3 procent. Ook casino- en hotelbedrijf Wynn Resorts moest het ontgelden, met een min van 13,1 procent.

Nieuwe voorzitter voor Tesla

Tesla (plus 0,9 procent) staat eveneens in de belangstelling. De fabrikant van elektrische auto's heeft een nieuwe voorzitter gevonden. Robyn Denholm vervangt medeoprichter Elon Musk, die wel in functie blijft als topman van het bedrijf. Musk moest zijn tweede functie bij Tesla neerleggen als onderdeel van een schikking met beurstoezichthouder SEC.

Er was ook wat overnamenieuws. De leverancier van onder meer glasvezel- en mobiele netwerken CommScope neemt voor 7,4 miljard dollar zijn branchegenoot Arris International over. Beleggers zetten het aandeel CommScope iets meer dan 20 procent. Arris ging juist 10,4 procent omhoog.