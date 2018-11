Bombardier gaat mes zetten in 5000 banen

Bombardier wil met onder meer de forse ingreep in zijn werknemersbestand jaarlijks tot 2021 de kosten met $250 miljoen terugbrengen om het financiële tij te keren.

Bombardier is in financiële problemen gekomen, onder meer doordat een nieuw vliegtuig, de C-Serie, veel later dan gepland op de markt kwam. Daar kwamen recent nog eens forse strafheffingen van de Amerikaanse overheid bij die vliegtuigen van Bombardier op de Amerikaanse fors duurder maken.

Eerder dit jaar waren er al specualties dat Bombardier die ook treinen maakt zou overwegen om zijn ruimtevaartdivisie in de etalage te zetten.