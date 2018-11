Moeder Essent heronderhandelt Britse deal

Innogy en SSE kondigden in november 2017 aan hun Britse consumentenactiviteiten samen te voegen, waardoor ze samen in een klap de op een na grootste Britse energieleverancier zouden worden. Volgens de partijen kunnen de nieuwe gesprekken over de voorwaarden van de deal ertoe leiden dat een van beiden nog met een extra financiële bijdrage moet komen.

Eind vorig jaar stond Innogy nog onder leiding van de Nederlander Peter Terium. Hij stapte in december 2017 per direct op na onvrede over zijn beleid. Inmiddels is de situatie behoorlijk veranderd. Achter de schermen werken de Duitse energiereuzen RWE, waar Innogy uit voortkomt, en E.ON inmiddels aan een opsplitsing van Innogy. RWE heeft nog een groot deel van het beursgenoteerde Innogy in handen.