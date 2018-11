Vechten om woning aan de trendy Zuidas

Makelaar Barbara van der Grijp met zoon Tjerk van der Linden voor het nieuwe kantoor aan de Zuidas Ⓒ Anko Stoffels

Door de recente bouwwoede beginnen delen van de Amsterdamse Zuidas te lijken op New York of Londen. Nieuwe appartementencomplexen flankeren kantoortorens, en trendy restaurants worden afgewisseld met crèches en kappers. Zelfs Albert Heijn is er neergestreken.