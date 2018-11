’Meer nazorg door hypotheekadviseur nodig’

Vaak veranderen er tijdens de looptijd van een hypotheek, meestal dertig jaar, allerlei omstandigheden, waardoor ook de voorwaarden aangepast zouden kunnen worden. Lagere hypotheekrentes of lagere verzekeringspremies zouden zich vertalen in lagere kosten voor de huiseigenaar, maar in veel gevallen lopen ze die mis.

Volgens VEH is slechts iets meer dan de helft van de klanten tevreden over hun hypotheekadviseur. Een ongeveer even groot deel heeft na het afsluiten van de hypotheek nog contact met de adviseur, in 80 procent van de gevallen op eigen initiatief. De belangenvereniging wil dat de regels duidelijker worden over wat klanten mogen verwachten.

Eenzijdig

De Hypotheekshop, een van de grootste aanbieders van hypotheekadvies, vindt de hartenkreet van de VEH te eenzijdig. Volgens directeur Mark de Rijke kunnen veel adviseurs prima de juiste nazorg leveren als ze over de meest actuele informatie over huiseigenaren en hun hypotheek beschikken. ,,Maar ze hebben vaak de grootste moeite die informatie te verkrijgen bij hypotheekverstrekkers en consumenten’’, zegt hij.

De Rijke wijst er verder op dat er voor advies in de nazorgfase moet worden betaald, iets waar veel klanten volgens hem niet bewust van zijn. Hij is het overigens wel eens met de VEH dat er meer duidelijkheid moet komen over nazorg. ,,De overheid laat dat nu een beetje vrij, maar het zou veel beter zijn als er duidelijke richtlijnen komen.’’