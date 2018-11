Odfjell voelt Rotterdams olielek in resultaat

In juli lekte ruim 200 ton stookolie uit een tanker in de Rotterdamse haven, waardoor een gedeelte van de haven gesloten moest worden. Daardoor was een aantal terminals niet bereikbaar en kwam er minder geld binnen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een tanker die door Odfjell werd geëxploiteerd.

Ook de omgeving liep schade op. Niet alleen raakten vogels besmeurd met olie, ook omliggende schepen en haventerreinen moesten worden schoongemaakt. De reder probeerde nog via de rechter in Rotterdam een beperking van zijn aansprakelijkheid met betrekking tot het lek te regelen. Maar dit verzoek werd vrijdag afgewezen, wat verzekeringstechnisch nog gevolgen kan hebben.

Het verlies van Odfjell liep in het derde kwartaal op tot 31,2 miljoen euro, tegenover een min van 10,5 miljoen euro een jaar eerder. De totale omzet daalde met 3 miljoen euro tot 233,7 miljoen dollar.

Odfjell is binnenkort overigens van zijn Rotterdamse terminals af. Het bedrijf sloot in september een definitief akkoord over de verkoop van de activiteiten aan Koole Terminals. De opbrengst van de afstoting wordt in het vierde kwartaal op de balans bijgeschreven. De verkoop leidt overigens tot een boekverlies van zo'n 100 miljoen dollar voor de Noren.