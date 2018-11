'Lager begin Amsterdamse beurshandel'

Daarnaast verwerken beleggers nog het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve, die de rente conform verwachting ongewijzigd liet. Algemeen wordt verwacht dat de Fed het rentetarief in december wel weer zal verhogen.

Boskalis stelde dat het orderboek in de eerste negen maanden is uitgekomen op 3,8 miljard euro en handhaafde zijn winstverwachting voor het jaar. Tevens kondigde het bedrijf aan topman Peter Berdowski te willen herbenoemen.

Adyen

Eurocommercial Properties kende in het afgelopen kwartaal een huurgroei van 1,1 procent. Het direct beleggingsresultaat lag volgens de onderneming in lijn met de verwachtingen.

Het aandeel Adyen zal mogelijk bewegen op een analistenrapport. Bryan Garnier gaf het betaalbedrijf een verkoopadvies met een koersdoel van 490 euro. Stamcelbedrijf Esperite liet weten het verschillende keren uitgestelde jaarverslag over 2017 voor 17 november te publiceren.

Air France-KLM

Aan het overnamefront meldde de South China Morning Post dat Unilever naar verluidt overweegt mee te bieden op de Chinese maker van consumentenproducten Weimeizi. Ook branchegenoten Colgate-Palmolive en Church & Dwight worden als geïnteresseerde partijen genoemd voor een deal met een waarde van zo'n 1 miljard dollar.

Air France-KLM heeft in oktober 3,3 procent meer passagiers vervoerd. In totaal stapten 9,2 miljoen reizigers aan boord bij vliegtuigen van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. De gemiddelde bezettingsgraad, een belangrijke graadmeter van efficiëntie in de luchtvaart, bedroeg voor de hele groep 87,5 procent.

ThyssenKrupp

In Frankfurt staat ThyssenKrupp in de schijnwerpers na een nieuwe winstwaarschuwing. Het Duitse staal- en industrieconcern snijdt in de verwachtingen in verband met een onderzoek naar jarenlange verboden prijsafspraken.

De Europese beurzen sloten donderdag verdeeld. De AEX-index daalde een fractie tot 528,48 punten en de MidKap zakte 1,2 procent tot 745,94 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt leverden tot 0,5 procent in. Londen won 0,4 procent. Wall Street deed overwegend een stapje terug. De Dow-Jonesindex eindigde een fractie hoger op 26.191,22 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,5 procent.

De euro was 1,1344 dollar waard, tegen 1,1416 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 60,61 dollar. Een vat Brentolie werd 0,1 procent duurder en kostte 70,73 dollar.