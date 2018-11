Resultaat Eurocommercial stabiel

Het resultaat kwam in de verslagperiode uit op 29,7 miljoen euro, iets minder dan de 29,8 miljoen euro een jaar eerder. De nettohuurinkomsten stegen marginaal tot 43,8 miljoen euro. De vergelijkbare huurgroei bedroeg 1,1 procent en was vooral sterk in Zweden. Topman Jeremy Lewis zei in een toelichting dat Eurocommercial, ondanks zorgen over de gezondheid van de retailsector, goed blijft presteren.

