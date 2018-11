Column: Powell is kapitein van de Titanic

Veel meer informatie gaf de Fed niet, maar gelukkig was dit dan ook het laatste rentebesluit waarbij de centrale bank slechts een vrij summiere persverklaring de wereld in slingert. Vanaf januari zal Fed-voorzitter Powell na elke rentevergadering een persconferentie houden. Hierin kan en moet hij wat meer toelichting geven over hoe het bestuur tot zijn besluit is komen.

En dat is maar goed ook. De trouwe lezer van mijn column of die van mijn collega Teeuwe Mevissen weet ondertussen dat wij bij Rabobank grote vraagtekens zetten bij het beleid van de Amerikaanse centrale bank. In de tweede helft van vorig jaar werd het ons duidelijk dat de Fed op een beleidsfout afstevent en deze conclusie trekken we helaas nog steeds. Wij kijken vooral naar de almaar vlakker wordende Amerikaanse rentecurve; een direct gevolg van de renteverhogingen van de Fed en het gebrek aan vertrouwen dat de markt heeft in de langetermijnvooruitzichten van de Amerikaanse economie.

Inversie = recessie?

Als de Fed op deze voet door blijft gaan, dreigt de rentecurve volgens onze inschatting in het tweede kwartaal van 2019 te inverteren. De korte rentes zijn dan hoger dan de lange rentes. Dat is hét signaal dat de markt ernstig rekening begint te houden met renteverlagingen (!) in de nabije toekomst. Dit is een sterke voorspeller van een recessie gebleken. Deze vindt dan gemiddeld zo’n anderhalf jaar na het moment van inversie plaats. Alle reden dus om je daar nu al zorgen om te maken. En wij zijn hierin zeker niet de enige: naast het handelsconflict tussen China en de VS is dit hét thema op de financiële markten.

Hoewel de Fed als een Titanic op een enorme ijsberg afkoerst, is het nog niet te laat. De kapitein van de centrale bank kan komend voorjaar, wanneer de rente waarschijnlijk al op 2,75% staat, nog altijd besluiten om van koers te wijzigen. De centrale bank zet de renteverhogingen even ’op pauze’ en wacht tot het effect van het huidige krappere monetair beleid aan de horizon zichtbaar wordt. In elk geval moet Powell zich niet blindstaren op de economische indicatoren in de achteruitkijkspiegel, zoals de lage werkloosheid of de economische groei in de afgelopen periode. Maar dat lijkt hij nu wel te doen.

Powell moet uitleg geven

Hoewel wij vanwege de dreigende inversie rekenen op slechts één renteverhoging volgend jaar, is er een goede kans dat de Fed de signalen van de rentecurve negeert, denkt het beter te weten dan de markt, en stoïcijns dezelfde koers blijft varen. In dat geval is de centrale bank op weg naar een beleidsfout en is een herhaling van de Titanic onvermijdbaar. Je kan dan ook op je vingers natellen dat het beurssentiment in de loop van komend jaar fors onderuit gaat. Hoe het uiteindelijk ook zal uitpakken: kapitein Powell heeft behoorlijk wat uit te leggen. En dan is het maar beter ook dat ze dit niet afdoen met een verklaring van een paar alinea’s.

Stefan Koopman is econoom bij Rabobank