KPN Ventures verkoopt belang in SecurityMatters

Er werden geen financiële details gemeld over de transactie. KPN Ventures deed in 2016 een investering in het in Eindhoven gevestigde SecurityMatters, samen met andere geldschieters. De onderneming houdt zich bezig met cyberveiligheid voor industriële klanten.

