Hydratec: omzet en resultaat sterk gestegen

Volgens topman Bart Aangenendt maakt vooral Agri & Food een stevige ontwikkeling door. ,,De automotive industrie zit helaas in een moeilijke periode, waardoor terughoudendheid is opgetreden in de orders." Het bedrijf wijst daarbij op de dieselgate-affaire en de transitie naar elektrisch rijden.

Hydratec is bezig met voorbereidingen om in te grijpen in de organisatie in België, waar de hoge loonkosten door de lagere omzet in de autobranche op de concurrentiepositie drukken. Het bedrijf verwacht overigens nog steeds dat het dit jaar 'operationeel goed zal afsluiten'.