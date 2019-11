Inkomens tropisch Nederland flink omhoog

Op de Bovenwindse eilanden Saba en St. Eustatius komt er 5,3% respectievelijk 2,7% bij. Daardoor stijgen ook de uitkeringen mee. Het bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt op Bonaire dan $5,48 (€4,95). In Nederland is dat €9,44.

Verder gaat de kinderbijslag in de West sterk omhoog, met circa $20 per maand, meldt het ministerie dinsdag. Op Bonaire krijgen ouders dan $83 per maand per kind. Dat ligt dichtbij het niveau in Nederland.

Vorig jaar ging de kinderbijslag op de eilanden al 50% omhoog. Het kabinet wil Caribisch Nederland een economische impuls geven, onder meer door versterking van de infrastructuur en het terugdringen van armoede. Het streven is om de inkomens te verhogen en de kosten van levensonderhoud te verlagen.

Andere maatregelen zijn de verhoging van uitkeringen van arbeidsongeschikten en investeringen in kinderopvang en in betere arbeidsbemiddeling.