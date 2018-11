Luxebedrijf Richemont ziet zwakker China

Volgens financieel directeur Burkhart Grund is een periode van anderhalf jaar van sterke groei met dubbele cijfers in China voorbij. Nu gaan de Chinese verkopen met een enkelcijferig percentage omhoog. Hij waarschuwt dat de handelsspanningen de vraag in China nog verder onder druk kunnen gaan zetten.

Richemont zag de omzet inclusief overnames in de eerste helft van het gebroken boekjaar met 21 procent stijgen tot 6,8 miljard euro. De winst bedroeg 2,2 miljard euro.