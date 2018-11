Waakhond waarschuwt voor klusbedrijf

Klussersteam biedt een abonnement op klussen en reparaties aan huis aan voor €325 per jaar. Maar klanten die telefonisch akkoord gaan met het aanbod krijgen geen schriftelijke bevestiging daarvan. Pas als de overeenkomst is ondertekend en retour gestuurd, is hij rechtsgeldig.

Aangezien Klussersteam dit niet doet, zitten klanten wettelijk nergens aan vast. Toch blijft het bedrijf het geldbedrag van consumenten vorderen. Dat is volgens de ACM een agressieve en verboden handelspraktijk. „Als je niet schriftelijk akkoord bent gegaan met de overeenkomst, hoef je niet te betalen”, benadrukt Evert Jan Hummelen, waarnemend directeur consumenten van de ACM.

Meldingen

De ACM ontving de afgelopen weken via platform ConsuWijzer diverse meldingen over dit bedrijf en andere partijen die er vergelijkbare verkooptechnieken op nahouden.

Wie toch een rekening ontvangt van een bedrijf waarmee geen schriftelijke overeenkomst is gesloten, moet de rekening vooral niet betalen, ook niet als het bedrijf dreigt met hoge kosten of deurwaarders. Vraag het bedrijf aan te tonen dat er sprake is van een schriftelijke en ondertekende overeenkomst. Kan het bedrijf dat niet, negeer dan hun telefoontjes, e-mails en brieven. Ze zullen vanzelf ophouden contact met je te zoeken. Je kunt vervolgens nog een melding doen bij de Consumentenbond of ConsuWijzer om andere Nederlanders te waarschuwen.