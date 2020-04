Prins heeft oorlog als drijfveer

Prins Jaime, een zoon van prinses Irene, met prinses Viktória tijdens het staatsbezoek van koning Willem-Alexander aan het Vaticaan en Italië in 2017. Ⓒ Hollandse Hoogte

Prins Jaime de Bourbon de Parme (47) werd bijna dertig jaar na de Bevrijding geboren. Toch speelt de oorlog een belangrijke rol in zijn leven. ,,Ik ben door die Tweede Wereldoorlog-verhalen in mijn familie er bewust van geworden dat oorlog altijd om de hoek kan staan. Daarom ben ik diplomaat geworden, de rode draad in mijn carrière is conflictpreventie.”