NIBC geeft obligaties uit

Volgens NIBC zijn de obligaties voornamelijk geplaatst bij Britse investeerders. De deal zorgt voor een verdere spreiding van de financiering van NIBC. De Haagse zakenbank is erg geïnteresseerd in financiering in ponden, vanwege de activiteiten van het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk.

