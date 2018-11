Tanken fors goedkoper door crash olieprijs

Bij sommige Tango-stations buiten de Randstad kost een liter Euro 95 nu €1,49. Elders is het hooguit een paar cent meer. Andere goedkope ketens zitten daar niet ver vandaan, zo blijkt uit de gegevens van brandstofprijscheckers zoals brandstof-zoeker.nl. Op een volle tank scheelt dat toch wel €6 tot €7 ten opzichte van een maand geleden.

De werkelijke benzineprijzen lopen daarmee wel twintig cent achter bij de zogenaamde adviesprijzen, of beter gezegd absolute maximumprijzen, die de grote olieconcerns zelf naar buiten brengen.

Zo zijn er rond Amsterdam en Rotterdam tankstations van Shell waar een liter Euro 95 wel €1,69 tot €1,72 kost. Ook een aantal stations van onder meer BP, Total en Esso in binnensteden en langs snelwegen zitten dichtbij de officiële adviesprijzen/maximumprijzen. Die bedragen nu voor Euro 95 gemiddeld €1,70. Begin oktober was dat nog €1,80.

De olieprijs op de wereldmarkt dook vandaag onder $70 per vat, het laagste niveau in zes maanden. De Amerikaanse boycot van olieland Iran blijkt minder streng dan voorzien en bovendien is de productie in de VS sterk opgevoerd.

Sinds begin september zijn de olieprijzen al met meer dan 20% gedaald. Dat de benzineprijs aan de pomp niet met hetzelfde percentage daalt, komt doordat de benzineprijs voor omstreeks driekwart bestaat uit accijns, btw en een marge voor de pomphouder.