Beursverslag: AEX brengt op rug Unilever verlies terug

De AEX-index noteerde rond kwart voor drie nog 0,1% lager op 528,18 punten. De Midkap zakte 0,8% naar 740,31 punten.

Jan Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat vooral vanwege de onzekerheid over Italië beleggers de kat uit de boom kijken. Hij wijst er op dat richting volgende week het spannend zal worden in hoeverre de regering in Rome en de Europese Commissie tot elkaar kunnen komen over het nieuwe begrotingsvoorstel dat eind vorige maand nog werd afgekeurd. „ Het is verstandig om Italië een beetje tegemoet te komen, maar Brussel kan ook niet alles over zijn kant laten gaan.”

Verder kauwden beleggers na over het Amerikaanse rentebesluit de voorgaande avond. Volgens Nijkamp was het ongemoeid laten van het belangrijkste rentetarief door de Federal Reserve (Fed) niet verrassend, maar kon tussen de regels door worden gelezen dat de Fed het agressieve rentebeleid zal gaan voortzetten vanwege het grote vertrouwen in de kracht van de Amerikaanse economie.

De prijs van ruwe olie (Brent) vervolgde vrijdag de weg omhoog met een prijs van net onder de $70 per vat na vorige maand nog een jaarpiek van rond de $85 te hebben aangetikt. De Amerikaanse sancties tegen olieproducent Iran zijn weinig effectief doordat grote afnemers, zoals India en China zijn vrijgesteld, stelt Nijkamp.

In de AEX keek RD Shell aan tegen een verlies van 0,9% vanwege de aanhoudende daling van de olieprijs. Een vat Brentolie dook onder de $70. Altice Europe prijkte onderaan met een verlies van 2,6%.

Staalconcern ArcelorMittal werd 2,1% teruggeworpen. Branchegenoot ThyssenKrupp kwam met een nieuwe winstwaarschuwing in verband met een onderzoek naar jarenlange verboden prijsafspraken. Ook andere staalfondsen werden in reactie geraakt, zoals midkapper Aperam met een aderlating van 4,5%. Voor AMG werd 3,4% minder betaald.

Unilever daarentegen won 1,3%. Volgens de South China Morning Post overweegt Unilever mee te bieden op de Chinese maker van consumentenproducten Weimeizi. Ahold dat deze week flink in de lift zit na goede resultaten boekte nog eens een winst van 1,1%. Het supermarktconcern gaat een samenwerking aan met de Technische Universiteit Delft op het gebied van robotica in de detailhandel. De twijfels bij beleggers dat de economische groeihausse over zijn hoogtepunt heen is, speelt vooral de defensieve voedingsaandelen in de kaart, meent Nijkamp.

Koploper Wolters Kluwer kreeg er 2% bij, terwijl branchegnoot Relx 1,1% in waarde steeg. Verzekeraar ASR belandde ook in de bovenste regionen met een plus van 1,9%.

Onder de middelgrote fondsen gleed Adyen 2,3% weg naar €579 na een verkoopaanbeveling van Bryan Garnier die op het betaalbedrijf een koersdoel van €490 plakte.

Air France-KLM heeft in oktober meer passagiers vervoerd. In totaal stapten 9,2 miljoen reizigers aan boord, een toename van 3,3% op jaarbasis. Het aandeel koerste 0,8% hoger.

BAM moest nog eens 0,9% afstaan nadat de bouwer een dag eerder al omlaag werd getimmerd na een teleurstellend kwartaalbericht.

Boskalis werd 1,2% minder waard. De baggeraar en maritiem dienstverlener stelde dat het orderboek in de eerste negen maanden is uitgekomen op €3,8 miljard en handhaafde zijn winstverwachting voor het jaar. Tevens kondigde het bedrijf aan topman Peter Berdowski te willen herbenoemen. Het handelsbericht komt overeen met de verwachtingen, schrijft KBC Securities in een reactie.

Eurocommercial Properties kende in het afgelopen kwartaal een huurgroei van 1,1%. Het direct beleggingsresultaat lag volgens de onderneming in lijn met de verwachtingen. Het aandeel won 0,1%.