Beurs: Voeding brengt AEX winnend streep over

De AEX-index eindigde 0,2% hoger op 529,55 na een tussentijds dipje onder de grens van 525 punten. De Midkap had te maken met tegenwind en zakte 0,9% naar 739,35 punten.

Elders in Europa bleef Frankfurt dicht bij huis met een fractioneel verlies, terwijl Parijs 0,4% liet liggen.

Beleggers keken de kat uit de boom mede vanwege de onzekerheid over Italië. Het Zuid-Europese land heeft tot volgende week dinsdag te tijd om een nieuw begrotingsvoorstel in te dienen nadat vorige maand de Europese Comissie liet weten dat de regering in Rome zijn huiswerk over moet doen. Corné van Zeijl, analist bij Actiam, voorziet dat Italië er voor zal kiezen om vast te houden aan het bestaande begrotingvoorstel vanwege de grote steun bij de eigen bevolking. „Bij dit scenario is het afwachten hoe groot het verschil in de spread tussen Duitsland en Italië zal gaan oplopen, hoewel ik volgende week geen rechtstreekse botsing verwacht tussen Brussel en de Italiaanse regering.”

Verder zijn alle ogen gericht op een nieuwe ronde aan brexit-besprekingen komende weekeinde. Er zijn steeds meer toenaderingspogingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zichtbaar, stelt Van Zeijl. „Het is in ieder geval positief dat Brussel een minder hard standpunt heeft ingenomen over de grenzen bij Ierland.”

De prijs van ruwe olie (Brent) vervolgde vrijdag de weg omlaag tot net boven $70 per vat na vorige maand nog een jaarpiek van rond de $85 te hebben aangetikt. Volgens van Zeijl heeft Saoedi-Arabië een grote bijdrage geleverd aan de neergang van de het zwarte goud door de oliepompen vol aan te zetten om zo weer in een goed blaadje te komen bij de internationale wereld. „Het zal onder meer afhangen van de komende bijeenkomst bij oliekartel OPEC of de neerwaartse spiraal van de olieprijzen een vervolg gaat krijgen.”

Na de stevige opleving van de koersen in reactie op de uitkomsten van de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen zijn de aandelenmarkten al snel weer in rustiger vaarwater gekomen. Van Zeijl benadrukt dat de ontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi eind november bij de G20-top in Argentinië een grote rol zal spelen in hoeverre een goede afloop van het beursjaar in het verschiet ligt. „Komen beide partijen er uit met de hoofdlijnen van een nieuw handelsakkoord dan kan de markt zich gaan opmaken voor een eindjaarsrally, maar als een handelsdeal uitblijft zal het jaar negatief gaan eindigen,”

In de AEX keek RD Shell aan tegen een verlies van 0,4% in reactie op de verdere daling van de olieprijs. Altice Europe sloot de rij met een verlies van 3,6%.

Staalconcern ArcelorMittal werd 2,4% teruggeworpen. Branchegenoot ThyssenKrupp kwam met een nieuwe winstwaarschuwing in verband met een onderzoek naar jarenlange verboden prijsafspraken. Ook andere staalfondsen werden in reactie geraakt, zoals midkapper Aperam met een aderlating van 8,1%. Voor AMG werd 4,2% minder betaald.

Unilever daarentegen won 1,6%. Volgens de South China Morning Post overweegt Unilever mee te bieden op de Chinese maker van consumentenproducten Weimeizi. Ahold dat deze week flink in de lift zit na goede resultaten boekte nog eens een winst van 2,2%. Het supermarktconcern gaat een samenwerking aan met de Technische Universiteit Delft op het gebied van robotica in de detailhandel. De twijfels bij beleggers dat de economische groeihausse over zijn hoogtepunt heen is, speelt vooral de defensieve voedingsaandelen in de kaart, meent Jan Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa.

Koploper Wolters Kluwer kreeg er 2,5% bij, terwijl branchegnoot Relx 1,7% in waarde steeg. Verzekeraar ASR belandde ook in de bovenste regionen met een plus van 2,4%.

Onder de middelgrote fondsen gleed Adyen 2,7% weg naar €584 na een verkoopaanbeveling van Bryan Garnier die op het betaalbedrijf een koersdoel van €490 plakte.

Air France-KLM heeft in oktober meer passagiers vervoerd. In totaal stapten 9,2 miljoen reizigers aan boord, een toename van 3,3% op jaarbasis. Het aandeel koerste 1,7% hoger.

BAM moest nog eens 0,9% afstaan nadat de bouwer een dag eerder al omlaag werd getimmerd na een teleurstellend kwartaalbericht.

Boskalis werd 1,3% minder waard. De baggeraar en maritiem dienstverlener stelde dat het orderboek in de eerste negen maanden is uitgekomen op €3,8 miljard en handhaafde zijn winstverwachting voor het jaar. Tevens kondigde het bedrijf aan topman Peter Berdowski te willen herbenoemen. Het handelsbericht komt overeen met de verwachtingen, schrijft KBC Securities in een reactie.

Eurocommercial Properties kende in het afgelopen kwartaal een huurgroei van 1,1%. Het direct beleggingsresultaat lag volgens de onderneming in lijn met de verwachtingen. Het aandeel raakte 0,3% kwijt.