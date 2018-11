Besparingen helpen bij Monte dei Paschi

Het financiële concern zette een kwartaalwinst in de boeken van een kleine 91 miljoen euro, waar een jaar eerder ruim een half miljard euro verlies in de boeken ging. In 2016 zag Monte dei Paschi zich zelfs genoodzaakt staatssteun aan te vragen als gevolg van slechte leningen die de bank miljarden euro's kostten. De afgelopen jaren zijn bij de in 1472 opgerichte Toscaanse bank duizenden banen geschrapt en honderden kantoren gesloten.

Monte dei Paschi is nog niet helemaal uit de problemen. Zo is de kapitaalbuffer iets gedaald vergeleken met een kwartaal eerder. De Italiaanse bankensector maakt momenteel sowieso een lastige tijd door. Monte dei Paschi had recent ook nog te maken met eenmalige tegenvallers, waaronder een afboeking op de verkoop van de Belgische tak van de bank.