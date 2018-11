’Bitcoin veel te snel afgeserveerd als betaalmiddel’

Dat stelt econoom Edin Mujagić van vermogensbeheerder OHV. Hij deed eerder onderzoek deed naar de euro, de historie van het Nederlandse geld en publiceerde zes jaar geleden ’Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen’.

Centrale bankiers zoal Alan Greenspan, Janet Yellen, Ben Bernanke van de Federal Reserve in de Verenigde Staten, naast veel Nederlandse bankiers en economen serveerden de bitcoin en soortgenoten af als tegenhanger van het fiatgeld, gebaseerd op het vertrouwen in het huidige bankenstelsel. Zij noemen cryptomunten de volgende gevaarlijke financiële luchtbel omdat er geen onderliggende waarde is.

In de hele betaalmarkt vormen de crypto’s ondanks alle publiciteit een fractie van het geheel.

Maar als het om de functie van betalen gaat, is het afserveren van cryptomunten, met de geschiedenis als bewijs, niet te staven, aldus Mujagić.

Te stellig

„Aan de Nederlandse gulden en bankbiljetten moesten mensen ook eerst 35 jaar wennen voordat die werden geaccepteerd door het publiek, voordat ze werden gebruikt in winkels. Bitcoin bestaat nu net tien jaar”, zo vergeleek Mujagić de munten vrijdag op het Bitcoin Crypto Congres in de Beurs van Berlage in Amsterdam. „Zo stellig afserveren zoals zij deden, lijkt mij niet correct.”

Crypto-experts die er spraken, zelf belegd in digitale munten, waarschuwden particuliere beleggers voor hun investeringen zelf kritischer naar de relatief nieuwe munten en berichten over de cryptomarkt te kijken.

De prijzen van de munten gaan zeer snel op en neer. In de laatste 48 uur verloor de cryptomarkt $6 miljard aan waarde. Er is in Nederland geen toezicht van waakhond AFM op aanbieders in deze ongereguleerde markt.

