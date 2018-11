Wall Street opent met verlies

De leidende Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handelen 0,5 procent lager op 26.071 punten. De brede S&P 500 verloor 0,7 procent tot 2787 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 1,2 procent kwijt tot 7442 punten.

Walt Disney won in de vroege handel 2,5 procent. Het concern deed afgelopen kwartaal goede zaken met zijn attractieparken. Daarnaast brachten de succesfilms Ant-Man and the Wasp en Incredibles 2 veel geld in het laatje. Disney heeft tevens zijn eigen streamingdienst gepresenteerd. Die gaat Disney+ heten.

Cloudopslagdienst Dropbox werd beloond met een koerswinst van meer dan 7 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. Het kwartaalbericht van Hertz Global viel ook uitstekend. De autoverhuurder boekte de hoogste winst in drie jaar. Het aandeel dikte 17 procent aan.