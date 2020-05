Huren omhoog ondanks coronacrisis

Huurdersorganisatie de Woonbond zegt meldingen van forse verhogingen te krijgen, meldt het FD.

De afgelopen weken hebben veel huurders in Nederland weer de jaarlijkse huurverhogingbrief op de mat gehad. Huurdersorganisaties hadden erop aangedrongen de huren voorlopig niet te verhogen, omdat veel huurders door de coronacrisis een inkomensdaling verwachten.

De woningcorporaties verhogen de huur per 1 juli met gemiddeld 2,5 procent, meldt corporatievereniging Aedes op basis van een enquête onder 166 corporaties. Particuliere beleggers die hun huren verhogen doen dat veelal gematigd, zegt belangenvereniging Vastgoed Belang.

De Woonbond is er nog niet van overtuigd dat alle verhuurders hun huurverhoging matigen. „Er komen nog aardig wat meldingen binnen van huren die met de volle mep verhoogd worden”, zegt directeur Paulus Jansen van de Woonbond. „Het gaat dan vaak om de inflatie plus vijf procentpunt. Dat is sowieso bizar hoog, maar nu helemaal.”