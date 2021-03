Familiereünie op hoogste verdieping kersverse Van der Valk

„Ruim 50 jaar bouwen we hier aan ons mooie familiebedrijf”, zegt locatiedirecteur Wendy van der Valk, wier grootvader Gerrit en grootmoeder Toos op deze plek hun eerste motel lieten bouwen. „Dit is voor ons echt een mijlpaal.”

Het hoogste punt van de nieuwbouw van het nieuwe Valk-hotel in Nuland is bereikt. De animatie toont hoe het eruit komt te zien.

Hoewel de oplevering is vertraagd door corona, is de opening gepland in het najaar.