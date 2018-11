VEB: onjuiste cijfers Accell naar markt

Ⓒ DIJKSTRA BV

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil opheldering van Accell over de verschillende versies van de jaarrekening die in omloop zijn gebracht. De fietsenfabriek uit Heerenveen paste informatie over de hoogte van de schuld en de bankafspraken in maart, zonder de markt daarvan op de hoogte te stellen.