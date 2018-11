Voorzichtig optimisme bij beursexperts

Het meest optimistisch toonde directeur Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer zich. „De economische groei vertraagt weliswaar, maar blijft op een goed niveau. Signalen dat er binnenkort een recessie komt, zijn er nauwelijks. Natuurlijk zijn er politieke risico’s, zoals een mogelijke Brexit en een escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China. Deze zijn echter al aardig ingeprijsd en zullen volgens mij geen grote correctie veroorzaken.”

Directeur Richard de Jong (Van Lieshout & Partners) toont zich iets voorzichtiger. ,,Als de VS en China rond de G20-top eind deze maand een deal sluiten, voorzie ik een duidelijke stijging van de beurskoersen. Indien deze uitblijft, acht ik een kwakkelend beursklimaat waarschijnlijk. Over Italië maak ik me overigens weinig zorgen. Door de sterk gestegen obligatierentes zal de regering iets moeten buigen richting de Europese Commissie, die mogelijk ook water bij de wijn gaat doen.”

Bij OHV, die donderdag de Gouden Stier voor vermogensbeheer in de wacht sleepte, is de blik ook vooral omhoog gericht. Directeur Erik Bakker maakt wel het voorbehoud dat grote tegenvallers uitblijven. ,,Economisch ziet het er nog altijd goed uit en de waarderingen zijn een stukje lager dan begin oktober.

Agenda voor volgende week

Maandag 12 november

01:50 Japan: Producentenprijzen (okt)

06:30 CBS: Aantal faillissementen (okt)

07.00 Resultaten Euronext?

10:00 Italië: Industriële productie (sept)

Dinsdag

Indienen nieuw begrotingsvoorstel Italie

06:30 CBS: Detailhandelsverkopen (sept)

08:00 Duitsland: Inflatie (okt)

10:30 VK: Werkloosheid (sept)

11:00 Duitsland: ZEW-index, vertrouwen van beleggers en analisten in Duitse economie

12:00 VS: Vertrouwen van MKB

Woensdag

05.00 Japan: Economische groei

06.30 NL: Werkloosheid

07.00 Resultaten Stern, Ageas

09.30 NL: Economische groei 3e kwartaal

10.00 EU: Ind. productie

14.30 VS: Inflatie

23.00 Fed-evenement met Powell in Dallas

Donderdag

07.00 Resultaten SBM Offshore, Aperam, VolkerWessels, Nedap, NN Group

14.00 VS Resultaten Walmart

14.30 VS: Detailhandelsverkopen, import- en exportprijzen

Vrijdag

11.00 EU: inflatie

13.00 VS: Kwartaalcijfers Viacom

15.15 VS: Industriële productie (oktober)

Zaterdag

09.00 Brexit-top in Brussel (zondag ook)