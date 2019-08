Omzetgroei Intertrust blijft achter

Intertrusts omzet groeide afgelopen kwartaal met 2,5%. Dat is gerekend zonder de omzet van Viteos, het bedrijf dat aan het einde van het kwartaal over werd genomen. De doelstelling voor dit jaar is om de omzet, zonder Viteos, met 3 tot 5% te laten groeien. Maar over de eerste helft van het jaar ligt die omzetgroei nu op 2,3%.

Een andere doelstelling van Intertrust is een winstmarge van in elk geval 36% te halen. Dat lukt met een marge van 36,5% wel, al ligt die marge wel iets lager dan de 36,8% van een jaar eerder. Ceo Stephanie Miller spreekt in een toelage van ’bescheiden groei’ waar ze wel ’tevreden’ mee is. De topvrouw spreekt de verwachting uit dat Intertrust over het hele jaar wel aan de eigen doelstellingen gaat voldoen.

Viteos

Het tweede kwartaal van Intertrust werd vooral gekleurd door de overname van Viteos. Dat is een Indiaas bedrijf dat mid- en backofficediensten levert aan bijvoorbeeld beleggingsfondsen of private equity. De overname is een ’game changer’ voor Intertrust, zegt Miller in een toelichting.

Intertrust is van oorsprong een trustkantoor, dat bijvoorbeeld vennootschappen voor bedrijven in het buitenland opzet en daar dan ook bestuurders voor kan leveren. Bedrijven en particulieren gebruiken die diensten om belastingconstructies op te kunnen zetten via het buitenland.

Maar Intertrust maakt steeds meer een omslag, en binnen die strategie valt ook de overname van Viteos te rekenen. In deze afdeling ’Funds Services’ levert het bedrijf administratieve diensten aan bijvoorbeeld private equity- en vastgoedfondsen.