Column: Twee jaar Trump

Het is de vraag of er ooit een Amerikaanse president is geweest die in eigen land zoveel haat en verdeeldheid zaaide als Donald Trump. Maar zijn aanhangers maakt het allemaal niets uit. De sterke man is in – zie Rusland, Turkije, China, de Filipijnen en Brazilië. Zijn wapens zijn leugens en geweld. Leger en politie worden binnenlands ingezet om de eigen doelen te bereiken. Minderheden moeten het ontgelden.