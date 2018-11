Liever ’n goede dan ’n aardige collega

Dan zijn beroepsvaardigheden belangrijker dan sociale vaardigheden, blijkt uit nieuw onderzoek van de Stanford Business School. „Er wordt altijd gezegd dat leiders eerlijk, bescheiden en authentiek moeten zijn”, zegt Jeffrey Pfeffer, hoogleraar aan Stanford en een van de onderzoekers. „Maar in het echt wordt dat soort mensen lang niet altijd leider. We blijken heel rationeel te kiezen. Dat levert onaardige leiders op als Steve Jobs en Donald Trump.”

Beloning

Pfeffer en een vakgenoot van de universiteit van Virginia legden onder meer aan studenten de vraag voor met wie ze het liefste vijf weken experimenten zouden uitvoeren: een aardige, maar minder competente collega, of een goede, maar niet zo sociale student. De ene helft van de proefkonijnen kreeg te horen dat hun beloning afhing van de teamprestatie, de andere helft had een individuele beloning.

In de tweede groep koos 59% van de studenten voor de aardige collega. Van de studenten die een teambeloning in het vooruitzicht was gesteld, koos juist 72% voor de competente maar minder vriendelijke collega.

Sociale vaardigheden

Pfeffer roept niet op om nu alleen nog maar onaardige mensen aan te nemen. „Op de lange termijn zijn sociale vaardigheden wel belangrijk voor een bedrijf.”