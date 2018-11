'Brussel akkoord met overname Gemalto'

Thales sprak eerder meermaals de verwachting uit dat de overname van de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger Gemalto in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond zal worden. Thales lanceerde zijn bod op de digitaal beveiliger eind maart officieel. Het bedrijf betaalt in totaal circa 4,6 miljard euro voor Gemalto.

