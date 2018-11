Aantal nieuwkomers stokt na afgeblazen beursgangen

Themis, dat €35 miljoen wilde ophalen voor de ontwikkeling van een medicijn tegen een variant van knokkelkoorts, noemde ongunstige marktomstandigheden als oorzaak.

Eerder dit jaar schrapten Leaseplan en Varo Energy (onder meer eigenaar van de tankstations van Argos Oil) hun beursgang al op het laatste moment, terwijl de verwachte beursgang van Hunkemöller niet eens het stadium van een aankondiging haalde. Ook elders in Europa werden veel beursgangen afgeblazen, of haalden een teleurstellend resultaat, zoals Aston Martin.

Akelig rustig

De Amsterdamse beurs loopt nu een hoop vers bloed mis in een periode van hoogconjunctuur. In 2017 bleef het ook al akelig rustig, terwijl in de beginjaren van de crisis juist veel bedrijven van de beurs verdwenen. De weinig succesvolle nieuwe introducties, die vooral aan turbulentie op de beurzen wordt toegedicht, voedt critici die menen dat beursgangen aan relevantie inboeten. Veel bedrijven blijven tegenwoordig liever langer in handen van private investeerders. Beursgangen zijn kwetsbare, complexe en dure processen geworden, die steeds vaker worden vermeden.

Een recente Amerikaanse studie constateerde dat in tien jaar tijd het aantal beursgenoteerde bedrijven in de VS met ruim 50% afnam van 8884 naar iets meer dan 4000, terwijl de waarde van bedrijven in private handen vervijfvoudigde.

