Energiebespaarder scholen haalt miljoenen op via NPEX

Voor de achtergestelde obligatie met een looptijd van vijf jaar via de relatief jonge aandelen- en beleggingsfondsenbeurs krijgen obligatiehouders 7,5% rente per jaar.

Het zes jaar oude bedrijf brengt het energiegebruik van schoolgebouwen terug, legt zonnepanelen aan en voegt led-verlichting in.

Personeel en leerlingen worden begeleid om zuiniger met energie om te gaan en zich voor te bereiden op een tijdperk zonder gas.

Winstgevend

Het energiebedrijf heeft inmiddels honderd scholen onder handen genomen en kreeg eerder steun van Triodosbank en ASN.

Met geld van beleggers via de in 2008 opgerichte Nederlandsche Participatie Exchange wil deze bespaarder in zes jaar nog eens 82 miljoen kilo CO2-uitstoot beperken.

In 2017 boekte het bedrijf met 42 medewerkers een omzet €6,7 miljoen en werd het voor het tweede jaar op rij winstgevend.