IHC laat jumbo-baggerschip te water

De nieuwe zelfvarende cutterzuiger Spartacus wordt tewater gelaten. Ⓒ IHC/Deme

Amsterdam (DFT) - Op de werf van scheepsbouwer IHC in Krimpen aan den IJssel is ’s werelds grootste zelfvarende cutterzuiger te water gelaten. Het baggerschip genaamd Spartacus is gebouwd voor de Belgische baggeraar en maritiem dienstverlener Deme.