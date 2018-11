Pathé-directie kinderlijk simpel opgelicht

De feiten kwamen naar buiten bij de publicatie vrijdag van de uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter. Hij moest besluiten in een zaak die Slutter had aangespannen tegen zijn ontslag. Slutter werd maar deels in het gelijk gesteld. De rechter stond toe dat het arbeidscontract per 1 december wordt ontbonden.

Slutter was eerder jarenlang accountant bij KPMG, Meijer was zeven jaar algemeen directeur van de Amsterdamse Haven. Afgelopen maart werden zij op non-actief gesteld nadat de fraude door het Franse moederconcern was ontdekt. Meijer was toen pas ruim een jaar in dienst bij het bioscoopconcern. Pathé is met 28 bioscopen de grootste bioscoopexploitant van Nederland.

Fraudespel

Het geraffineerde fraudespel begon op 8 maart 2018 met een mail aan Meijer die zogenaamd afkomstig was van de topman van het moederbedrijf van Pathé. Achteraf bleek de mail afkomstig van een nepmailadres. Het eerste zichtbare e-mailadres eindigde op pathe.com, maar er stond een afwijkend adres achter. De mail luidde: „Hi, Have you been contacted by Mr. (...) from KPMG this morning?” (”Hoi, heeft meneer (...) van KPMG contact met je opgenomen?”)

Meijer heeft hierop via haar assistente aan haar financieel directeur Slutter gevraagd of hij hier iets van wist. Slutter liet weten dat dit niet het geval was. Daarop ontstond een mailwisseling tussen Meijer en de fraudeur, die haar vervolgens een afschrift van de bankrekening van Pathé liet sturen.

Nog dezelfde dag liet de nep-topman weten dat hij Meijers hulp nodig had bij de overname van een bedrijf dat gevestigd was in Dubai. „The transaction must remain strictly confidential. No one else must be made aware of it for now in order to give us an advantage over our competitors.” (”De transactie moet strikt geheim blijven. Niemand mag ervan op de hoogte komen, zodat wij daarmee een voordeel hebben op de concurrentie”).

Aanbetaling

Het verzoek was om alvast een aanbetaling van €826.521 op het bedrijf te doen vanuit Nederland. De nep-topman instrueerde Meijer een zogenaamde KPMG-medewerker te mailen, die ook in het complot zat, om te vragen naar welk rekeningnummer het bedrag overgemaakt moest worden.

Onderdeel van de geheimhouding was dat Meijer niet telefonisch contact zou opnemen met haar topman of andere betrokkenen. „Mijn persoonlijke email is de enige vorm van communicatie”, zo luidde het bevel. Daar hield zij zich aan, met dus noodlottige gevolgen. Ook haar financiële man Slutter, die zij nauw bij de zaak betrok, tuinde er met open ogen in. Al was Meijer ook niet helemaal zeker. „Strange, nietwaar?” mailde zij naar Slutter.

Na het eerste bedrag werd op verzoek van de ’topman’ op 13 maart dit jaar nog eens €2.479.563 overgemaakt. Na nog een aantal tranches weekten de fraudeurs in totaal €19.244.304 los.

Op 28 maart beloofde de nep-topman plechtig aan Meijer dat hij het onttrokken bedrag netjes zou terugstorten. „Diezelfde dag kwamen vanuit Frankrijk vragen over de opgevraagde bedragen”, aldus het verslag van de kantonrechter. „Tijdens een telefonisch overleg diezelfde dag werd duidelijk dat Pathé slachtoffer was geworden van een zogeheten CEO-fraude.” Daarmee is bedoeld een fraude waarbij de oplichter zich voordoet als iemands chef.

Beide Pathé-bestuurders werden vrijwel direct op non-actief gezet door het Franse moederbedrijf Les Cinémas Gaumont Pathé.

Bedrijfsrecherche

Volgens een onderzoeksrapport van de bedrijfsrecherche, waar de kantonrechter uit citeert, „is niet aangetoond dat deze personen kennis van de fraude hebben gehad. Pathé lijkt het doelwit te zijn geworden van een professionele bende van fraudeurs, welke door geraffineerde communicatie het vertrouwen van enkele Pathé-medewerkers wonnen”.