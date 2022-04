Premium Het beste van De Telegraaf

Grootaandeelhouder Musk stelt meteen veranderingen voor bij Twitter

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Minder dan een week nadat hij bekend maakte er een belang van 9,2% te hebben verworven, is Elon Musk meteen al met voorstellen gekomen om een aantal zaken te veranderen bij Twitter. Musk, die zo ook een zetel in de board van het platform verwierf, wil het onder andere mogelijk maken met de cryptomunt dogecoin af te rekenen en veranderingen in de betaalde Twitter Blue-abonnementen.