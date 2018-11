'Meerderheid OPEC voor lagere olieproductie'

De bewindsman deed zijn uitspraken in Abu Dhabi waar dit weekend een informele top van oliekartel OPEC plaatsvindt. Daarbij zijn ook vertegenwoordigers uit het belangrijkste OPEC-lid Saudi-Arabië aanwezig, evenals mensen uit Rusland. Persbureau Reuters meldde op basis van bronnen dat de landen een voorstel bespreken om de productie met 1 miljoen vaten per dag te verlagen.

,,We hebben een consensus nodig'', benadrukte de minister uit Oman. Hij wees erop dat Rusland, dat geen OPEC-lid is, akkoord moet gaan met elke beslissing. Oman is overigens ook geen lid van de OPEC, maar het land is wel regelmatig aanwezig op belangrijke bijeenkomsten van het kartel.

De olieprijzen zijn hard gedaald sinds begin oktober nog het hoogste niveau in vier jaar werd bereikt. Dat komt mede door de toestemming die acht landen hebben gekregen van de Verenigde Staten om olie te blijven kopen van Iran, na het ingaan van de Amerikaanse sancties tegen het land. Ook berichten over een recordproductie in de VS en de mogelijkheid dat de OPEC de productie volgend jaar kan gaan verlagen, zorgen voor druk op de prijzen, omdat er weer een overschot op de markt kan ontstaan.