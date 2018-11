Meer omzet en winst voor Euronext

De kwartaalomzet bedroeg 150,9 miljoen euro, een stijging van 17,2 procent ten opzichte van de meetperiode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een winst van 50,5 miljoen euro. Dat betekende een stijging van bijna een derde op jaarbasis.

Volgens topman Stéphane Boujnah heeft Euronext een ,,sterk kwartaal'' gedraaid. Daarbij gingen de prestaties bij alle onderdelen van de beursuitbater vooruit. Het bedrijf deed geen voorspellingen voor het hele jaar. Wel maakte Euronext bekend dat het bij de jaarcijfers in februari volgend jaar met een update van de strategie zal komen.

Onderhandelingen zijn nog gaande

Sinds het tweede kwartaal van 2016 lukte het Euronext om de kosten structureel met 24,2 miljoen euro omlaag te krijgen. Daarmee loopt het bedrijf voor op de beoogde 22 miljoen euro die het minstens had willen realiseren. Daarbij waren de kosten voor de ingrepen veel lager. Deze bedroegen bijna 14 miljoen euro, waar het bedrijf had gerekend op 33 miljoen euro.

Verder maakte Euronext bekend dat bepaalde initiatieven als onderdeel van de samenwerking met researchbedrijf Morningstar niet opleverden wat er van werd verwacht. Het gaat om de groei bij Synapse MTF en Euronext family of Indices, die tegen 2019 circa 20 miljoen euro aan inkomsten moesten genereren. Dit doel zal volgens Euronext niet worden gehaald.

Over de impact van de aanstaande brexit zei Boujnah dat het beter is om daar niet al te veel over op te merken. Hij wees er op dat de onderhandelingen nog altijd gaande zijn. ,,Zoals iedere speler op de markt hopen we op het beste en zijn we voorbereid op het minste scenario", zo zei hij.