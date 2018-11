'Openingswinst voor Damrak'

Ook gaat de aandacht uit naar de perikelen rond de brexit. De Britse krant The Independent meldde dat premier Theresa May een noodvergadering van het kabinet op maandag heeft afgeblazen door de toenemende weerstand tegen haar brexit-plannen. Als er dinsdag geen akkoord is wordt het steeds onwaarschijnlijker dat er in november een speciale top van de Europese Unie zal komen om een brexit-deal te ondertekenen.

Navigatiedienstverlener TomTom heeft naar verluidt ongevraagde overnamebiedingen gekregen van ten minste drie investeringsmaatschappijen, waaronder CVC Capital Partners. Ook de investeerders Cinven en Silver Lake zouden een bod hebben uitgebracht. TomTom weigerde commentaar te geven. Geruchten over een mogelijke overname van TomTom doen al enige tijd de ronde.

Europese commissie akkoord

Elders aan het overnamefront meldde persbureau Reuters dat de Europese Commissie naar verluidt akkoord is met de overname van digitaal beveiliger Gemalto door het Franse technologieconcern Thales. Thales zou onder meer met de aangekondigde verkoop van beveiligingsmodules zorgen over de overeenkomst hebben weggenomen.

Euronext kwam met cijfers. De exploitant van de beurzen in Amsterdam, Parijs, Brussel, Dublin en Lissabon boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Topman Stéphane Boujnah sprak van een ,,sterk kwartaal''. Euronext komt bij de publicatie van de jaarcijfers met een update van de strategie.

Fietsproducent Accell

Ook Accell staat in het nieuws. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft om opheldering gevraagd bij de fietsenproducent over verschillende ,,miskleunen". Zo werden verschillende versies van jaarrekeningen van het bedrijf in omloop gebracht en werd informatie over schulden en afspraken met banken zonder medeweten van de markt aangepast.

In Frankfurt staat SAP in de schijnwerpers. De Duitse softwarefabrikant koopt het Amerikaanse bedrijf Qualtrics voor zo'n 7,1 miljard euro. Qualtrics stond op het punt naar de beurs te gaan. Het bedrijf ontwikkelt software voor tevredenheidsonderzoeken en concurreert met SurveyMonkey, dat in september een beursnotering kreeg.

De olieprijzen gingen omhoog. Een meerderheid van oliekartel OPEC en bevriende olieproducenten is voorstander van een verlaging van de wereldwijde olieproductie, zo bleek tijdens een informele OPEC-top afgelopen weekend in Abu Dhabi. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent in prijs tot 60,98 dollar. Brentolie werd 1,9 procent duurder en kostte 71,51 dollar per vat. De euro was 1,1270 dollar waard, tegen 1,1327 dollar op vrijdag.