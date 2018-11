Kwartaalomzet Infineon boven 2 miljard

Op jaarbasis was een omzetstijging met 12 procent te zien in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar. Bij alle divisies zat de verkoop in de lift, met uitzondering van de tak die zich bezighoudt met oplossingen rond cyberveiligheid. De kwartaalwinst bedroeg 141 miljoen euro. Dat was in het voorgaande kwartaal 271 miljoen euro en een jaar eerder 176 miljoen euro.

Topman Reinhard Ploss sprak van een sterk eind van een uitstekend jaar. Over het afgelopen boekjaar ging de omzet met 8 procent omhoog tot 7,6 miljard euro. Infineon verwacht voor het nieuwe boekjaar een omzetgroei van 11 procent (met een plus of min van 2 procentpunt). Voor het lopende kwartaal voorziet de onderneming een omzetdaling met 4 procent (met een plus of min van 2 procentpunt) in verband met seizoenseffecten.

Het bedrijf verhoogt het dividend tot 27 cent per aandeel, van 25 cent in 2017.