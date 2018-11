Beurs (slot): Afkoeling bij ASML doet AEX das om

De AEX eindigde 0,7% lager op 526,10, na bij het begin nog de 534 punten te hebben aangetikt. De AMX dook zelfs 1,7% omlaag naar 727,70 punten.

De meeste overige Europese beurzen was de averij nog groter dan in Amsterdam. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 gleden 1,8% respectievelijk 0,9% weg.

Volgens Stan Westerterp, fondsbeheerder bij JNVB, zorgden de vrees voor geslepen messen bij de Italiaanse regering ervoor dat het optimisme bij start al snel werd getemperd. „Het logische verstand zegt dat niemand er baat bij heeft om het conflict over het begrotingsvoorstel uit te hand te laten lopen, maar het zal toch spannend gaan worden wat Italië uiteindelijk gaat doen.”

Daarnaast houden de voortstelepende onderhandelingen over de brexit de gemoederen bij beleggers nog steeds bezig. Westerterp benadrukt dat het een zeer moeilijk verhaal wordt om op korte termijn nog een deal te sluiten over de voorwaarden van de Britse uittreding. „Het lijkt er op dat Europa nog steeds denkt dat het Verenigd Koninkrijk binnenboord kan houden. Voor de Britten zelf is echter een uitgemaakte zaak dat volgend jaar maart met of zonder deal de echtscheiding er komt.”

Westerterp houdt er rekening mee dat een eindejaarsrally nog in het verschiet ligt zodra de onruststokers naar de achtergrond verdwijnen. „Onderliggend zijn de bedrijfsresultaten vooral in de VS nog steeds goed. Verder is er voor Trump met de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen achter de rug geen rechtstreekse reden meer om de handelsoorlog met China verder te laten escaleren.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen had ASML (-2,2%) duidelijk last van de verzwakking bij de technologiefondsen mede nadat smartphonegigant Apple flink onder druk kwam. Een winstwaarschuwing van Apple-toeleverancier Lumentum deed het sentiment in de sector geen goed.

Biotechnologiebedrijf Galapagos en Altice Europe stonden met minnen van 4,4% en 4,2% onderaan. Unibail Rodamco keek tegen een verlies van 1,4% aan. Voor Arcelor Mittal werd 2,3% minder betaald.

Philips koerste 0,3% lager. Het medisch technologiebedrijf kondigde aan 10 miljoen extra aandelen in te gaan kopen.

Shell hield nog een plus van 0,3% over na een veel grotere winst eerder op de dag. Zondag bleek dat de meeste OPEC-leden voorstander zijn van een verlaging van de wereldwijde olieproductie. In reactie hierop leefden de olieprijzen enigszins op. Relx behoorde eveneens bij de schaarse winnaars en dikte 0,4% aan.

Bij de middelgrote fondsen zag TomTom de aanvankelijke koerssprong afkalven tot een winst van 1,4%. Het navigatiebedrijf zou ten minste drie overnamebiedingen hebben ontvangen.

Oliedienstverlener SBM Offshore kreeg er 0,2% bij. PostNL in de voorhoede met een 1,5% hogere slot. Het vorige week hard geraakte BAM liet een herstel van 2,2% zien.

Air France KLM verloor 2,6%, onder invloed van de hogere olieprijzen. ASMI stond eveneens stevig onder druk van met een koersdaling van 4,4% in navolging van de somberheid bij de techfondsen.

Value8 schoot op de lokale markt 7,1% omhoog. De investeringsmaatschappij gaat na enkele recente verkopen een speciaal dividend uitkeren.

Euronext daalde 0,6%, na de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

