Hier moet je op letten bij overstap van internet en tv

Goed en snel internet en een fijn pakket televisiezenders zijn belangrijk voor het hele gezin. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Als Nederlanders één reflex hebben tijdens crises, zoals in deze coronamalaise, dan is het wel dat ze massaal gaan sparen en bezuinigen. Heeft het zin om te wisselen van provider voor internet, televisie en telefoon? Of gaat dat te veel ten koste van kwaliteit?