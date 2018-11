'Kostenbesparingen doen Euronext goed'

Amsterdam - De resultaten van de beursgenoteerde beursuitbater Euronext kwamen goeddeels overeen met de verwachtingen. Qua omzet was, exclusief het effect van nieuwe boekhoudkundige regels, sprake van iets minder dan verwachte prestaties. Het bedrijfsresultaat viel daarentegen iets hoger uit dan voorzien, met name geholpen door kostenbesparingen. Dat schrijft ING in een rapport over het bedrijf.