Column: Beursregels zorgen voor schijnzekerheid

Het wordt zo langzamerhand wel erg paternalistisch. Er wordt soms net gedaan of beleggers kleine kinderen zijn die overdreven beschermd moeten worden. Bovendien zijn er tot op de dag van vandaag nog steeds misstanden, dus waar leidt al die regelgeving en een uitdijend controleapparaat nu werkelijk toe?

Risico

Niet vergeten moet worden dat de beurs een plaats is waar bedrijven risicodragend kapitaal kunnen ophalen om daarmee goede ideeën ten uitvoer te kunnen brengen en om noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Beleggers doen niets anders dan dat zij een aandeel nemen in een onderneming. Dat betekent een aandeel in de (mogelijke) toekomstige winst en tevens een aandeel in het (mogelijke) verlies. Voor dat risico worden beleggers beloond. Het is heel simpel. Wanneer mensen dat risico niet willen aangaan moeten ze geen aandelen kopen. Als je met andere woorden mee wilt spelen met de grote jongens op het schoolplein moet je ook bereid zijn af en toe een tik te incasseren.

Het bovenstaande is de kern van het kapitalistische systeem. Door mensen te veel in bescherming te nemen wekken de autoriteiten juist de indruk dat beleggen tot op zekere hoogte veilig is. Daarmee bereiken ze het omgekeerde: risico’s worden niet meer gezien en beleggen wordt minder veilig omdat de gevolgen wanneer het mis gaat, veel groter zullen zijn.

Valse voorlichting

Beleggers op zoek naar veiligheid worden nu dus eigenlijk vals voorgelicht. Er wordt hen een zekere garantie op veiligheid voorgespiegeld. Op het moment dat het er werkelijk op aankomt zal uiteraard blijken dat dat onzin is. De autoriteiten ondergraven met al die wet- en regelgeving dus eigenlijk de integriteit van het systeem. Door af en toe een bank of ander cruciaal bedrijf failliet te laten gaan bewijzen zij het kapitalistische systeem dat zij in stand houden juist een dienst. Beleggers worden dan namelijk geconfronteerd met de feiten: ze lopen daadwerkelijk risico op hun inleg.

Dan nog even een kritische kanttekening bij de transparantie die met de Essentiële Beleggers Informatie (EBI) wordt nagestreefd. Met deze maatregel jaag je beleggers juist onnodig op kosten. Amerikaanse trackers zijn vaak veel goedkoper en ook nog eens beter gespreid dan Nederlandse. Voor Nederlandse beleggers mag er echter alleen nog maar in een financieel product worden belegd als de EBI in het Nederlands is… En dat terwijl het merendeel van de aanbieders van financiële producten Engelstalig is. De grote Amerikaanse aanbieders leveren echt geen Nederlandse vertaling aan. Met al het Engels dat op school wordt onderwezen en in de diverse media tot ons komt zou dat toch geen probleem hoeven te zijn. Bovendien bestaat er ook nog zoiets als een woordenboek of Google Translate…

Frustratie

De huidige regelgeving frustreert bedrijven in hun mogelijkheden om geld op te halen via de beurs. Het maakt dat bedrijven uitwijken naar andere financieringsmogelijkheden (notering aan de NASDAQ, private equity, etc.). Daar komt nog eens bij dat banken niet meer mogen handelen voor eigen rekening. Daarmee valt er in tijden van crises een bodem onder de markt weg. Het maakt dat beurzen er juist onveiliger door worden in plaats van veiliger. Voor de doorgewinterde belegger die wel het een en ander aan koersbewegingen gewend is en de langetermijndoelstellingen voor ogen houdt, biedt een sterke beurscorrectie juist mogelijkheden. In dat soort tijden blijkt pas echt hoe goed je je huiswerk hebt gedaan en hoe hard je hebt gewerkt om die kennis te verkrijgen. Een echte beurscorrectie hebben we sinds de crisis van 2008 echter niet meer echt meegemaakt. De test hoe alle nieuwe regelgeving in de praktijk uitwerkt moet dus nog volgen.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer