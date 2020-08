Magische mijlpaal Apple: $2 biljoen in beurswaarde

Na vanaf vorige week al tegen de beurswaarde van $2 biljoen te hebben aangeschurkt, wist het aandeel Apple met een plus van 1,2% en een recordstand van $467,77 deze magische grens opwaarts te doorbreken. Na de dip in maart als gevolg van de coronacrisis liet de smartphonemaker vanaf april een indrukkende opmars zien met een verdubbeling van de koers.

Voor beleggers in Apple volgen de hoogtepunten elkaar snel op. Twee jaar geleden stond er nog een beurswaarde van $1 biljoen op het koersbord. In juni werd de grens van $1,5 biljoen moeiteloos gepasseerd. Bij de beursgang in 1980 was het aandeel nog maar $1,8 miljard waard.

Apple heeft eerder al aangegeven zijn hard opgelopen aandeel te gaan splitsen. Met deze voorgenomen stap wil het bedrijf zijn verhandelbaarheid op Wall Street vergroten. Bij de splitsing die eind augustus ingaat, krijgen aandeelhouders voor ieder aandeel dat zij bezitten er drie bij.