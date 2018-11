China en VS willen brexit-garanties

Ⓒ ANP XTRA

LONDEN (ANP) - Een dozijn landen, waaronder China en de Verenigde Staten, vreest slechter af te zijn op het moment dat de Britten de Europese Unie verlaten. Ze eisen van Brussel een compensatieregeling om er zeker van te zijn dat ze er straks niet minder van worden als de brexit een feit is. Dat staat in documenten van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) die in handen zijn van persbureau Bloomberg.