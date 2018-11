’Lonen gaan niet fors stijgen’

Dat concludeert NN Investment Partners, de vermogensbeheerder van NN Group, in zijn vooruitblik van de economie.

,,Komend jaar is er voldoende economische groei, maar niet genoeg om de inflatie drastisch te laten oplopen. Noch om lonen sterk te laten stijgen”, aldus Valentijn van Nieuwenhuijzen, chief investment officer van NN IP in een toelichting op de vooruitblik.

Valentijn van Nieuwenhuizen van NNIP: licht lagere groei in 2019, maar trend is nog steeds verbetering. Ⓒ FOTO RENE OUDSHOORN

NN IP voorziet wel oplopende krapte in de arbeidsmarkt. Werknemers zouden dus meer kunnen vragen, de afgelopen jaren tonen aan dat die loonstijging gematigd blijft.

Duurzame groei blijft

„We verwachten niet dat de inflatie scherp oploopt. Want zelfs in de VS waar het goed gaat ligt de kerninflatie onder het doel van de Federal Reserve”, aldus Van Nieuwenhuijzen. ,,Er is dus nog voldoende ruimte om de productie te laten groeien, zonder dat de lonen sterk zullen stijgen.”

,,Er ontstaat volgend jaar een licht lagere economische groei, maar dat betekent zeker geen neergang van de duurzame groei in de wereld. Die blijft degelijk. De angst voor fors stijgende inflatie is echt overdreven. Het jaar 2019 zal ook nog niet de versnelde verkrapping van de rente door centrale bankiers geven”, zegt hij.

NNIP gaat van zijn neutrale weging in aandelen komend jaar naar een overwogen positie in aandelen. „Richting volgend jaar worden we wat voorzichtiger in obligaties, en positiever over aandelen.”

Lagere winstgroei bedrijven

De winstgevendheid van bedrijven zal niet langer, zoals dit jaar, in de dubbele cijfers liggen, „wel bovenin de single digit range”, voorziet de econoom, doelend op een stijging met 7 tot 10%. ,,Er is ook een gezond vertrouwen van bedrijven om te investeren. Daarom zullen de zorgen over bijvoorbeeld Italië en de handelsconflicten zeker niet leiden tot een significante aanpassing in het beleid van investeerders.”

NNIP: Winstgroei bedrijven komt in 2019 onder de dubbelcijferige groei. Ⓒ FOTO EPA

Uit een peiling voor NNIP onder institutionele investeerders blijkt dat beleggers Brexit momenteel als het kleinste risico zien. De voortzettende handelsoorlog en aantasting van economische groei en de gevolgen van inflatie zijn bij de investeerders de belangrijkste bron van zorg.

Van Nieuwenhuijzen: ,,Brexit zal niet voor een grote vertraging van de economie zorgen. Wij hebben meer zorgen over restrictie van de wereldwijde handel.”

Schade handelsconflict

,,Het verbaast me momenteel toch dat er niet mee zorgen zijn over de gevolgen van dit handelsconflict. Maar ook dat ontwricht de economie straks niet in die mate dat we in een recessie terecht zullen komen. Dat de onzekerheden daarover groot zijn, maakt wel dat we er zeer scherp naar kijken”, duidt de directeur voor beleggingen de zorg van NN IP.

Een significant risico noemt Van Nieuwenhuijzen dat het grootste deel van de Republikeinen de keuzes van Trump ondersteunt in zijn restrictieve handelsbeleid, de handelsoorlogen en het opschorten van handelsverdragen.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat het hoge tempo van de Amerikaanse groei in 2019 kan doorzetten, aldus Van Nieuwenhuijzen. Achterblijvers Europa en Japan, dat wel steeds verder oververhit raakt, komen met hun groei steeds meer in lijn met de Verenigde Staten. „De Europese groei blijft robuust.”

Start duurzaam fonds

De investeringen in duurzaamheid zorgen voor steeds meer rendement. Het kondigde maandag een fonds in infrastructuurleningen aan, dat institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars moet bewegen om via obligaties en langer lopende leningen vroeg betrokken te raken bij groenere en duurzamere investeringen.