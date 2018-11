Buikkramp en diarree? Ga maar gewoon op vakantie

De gezondheidsklachten van de man vallen immers niet onder de noemer ’ernstige ziekte’, vindt de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid.

De ongelukkige toerist boekte vorig jaar op 6 oktober voor hem en zijn partner lastminute een reis naar het buitenland, voor bijna €2500. Twee dagen later en twee dagen voor vertrek, op 8 oktober, kreeg de man last van buikkrampen, maagkrampen en diarree. Een nacht later waren die nog zo erg, dat de man geen andere keus zag dan toch maar niet op vakantie te gaan.

Huisarts

Drie dagen later waren de klachten al een stuk minder, en stuurde de man een briefje van zijn huisarts aan verzekeraar Univé. Die oordeelde dat de man helemaal niet te ziek was geweest om te reizen, en dat hij dus ook geen recht had op een schadevergoeding.

Het Kifid gaat daarin mee. De huisarts had moeten opschrijven dat annuleren ’medisch noodzakelijk’ was, maar dat had hij niet gedaan. „De aard, ernst en beloop van de klachten waren niet zo dat er sprake was van een ernstige ziekte”, aldus de geschillencommissie. Het is begrijpelijk dat de zieke man liever niet wilde reizen, aldus de commissie, maar dat is niet genoeg.