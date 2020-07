Analyse: met deze reorganisatie is KLM er nog lang niet

Minister Hoekstra (Financiën, r.) eist fikse kostenbesparingen bij het KLM van Pieter Elbers. Ⓒ ANP/HH/De Telegraaf Air France-KLM 3.498 -2.1 %

Met de aangekondigde ontslagen is KLM er nog lang niet. Dat leidt her en der tot verbazing, want de luchtvaartmaatschappij krijgt een leningenpakket met garanties van de staat van €3,4 miljard. Velen denken dat dit wel genoeg moet zijn. Allereerst moet dat geld nog overgemaakt worden. KLM krijgt het geld pas als de vakbonden en ondernemingsraad akkoord zijn met een ingreep in de salarissen en afspraken zijn gemaakt voor structureel lagere kosten, zoals minister Hoekstra (Financiën) heeft geëist.